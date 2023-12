ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE – ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOU THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne, 28 juin 2024, Carcassonne.

FESTIVAL DE CARCASSONNE 2024ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE DE TOULOUSEDirigé par Nicholas Carter / Soliste : Marie Nicole Lemieux28 juin 2024 – 21h30 Théâtre Jean-Deschamps L’Orchestre National du Capitole de Toulouse revient au Festival de Carcassonne 2024, pour une nouvelle représentation d’exception ! Né dans les années 1960 de la fusion entre l’Orchestre du Capitole et l’Orchestre symphonique de Toulouse-Pyrénées, l’Orchestre national du Capitole est régulièrement invité sur les scènes les plus prestigieuses lors de tournées internationales : Musikverein de Vienne, Philharmonie de Berlin, Théâtre Bolchoï de Moscou, Teatro Colón de Buenos Aires, ou encore Suntory Hall de Tokyo. En France, l’Orchestre du Capitole se produit régulièrement dans les grandes salles parisiennes – Philharmonie de Paris, Théâtre des Champs Élysées – mais aussi en région Occitanie, renforçant son ancrage local et son ouverture à de nouveaux publics. On peut ainsi retrouver l’orchestre au sein de sa salle historique de la Halle aux Grains à Toulouse, où il offre une riche saison symphonique tout en assurant la saison lyrique et chorégraphique du Théâtre du Capitole.Programme : Rossini, ouverture du Barbier de Séville (8’)Berlioz, les Nuits d’été (30’)-Beethoven, Symphonie n°7 (36’)

Tarif : 19.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-06-28 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE JEAN-DESCHAMPS LA CITE 11000 Carcassonne