Le rire des oiseaux Théâtre Jean Arp clamart Clamart

Hauts-de-Seine

Le rire des oiseaux 25 et 26 mars Théâtre Jean Arp clamart

sur inscription sur le site La nuit de la Marionnette

Formosa Theater – Alix Sulmont Théâtre Jean Arp clamart 22 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart Un voyage halluciné commence dans une tasse à café et dérive entre les objets vers un Vietnam fantasmé. Sans parole, à travers les gestes des manipulatrices, les fragments de paysage en céramique et les oiseaux de papier ; une quête d'identité se dessine à différentes échelles.

D’un amoncellement de boîtes surgissent figurines, outils, fleurs, architectures miniatures. Deux manipulatrices réagencent minutieusement ces sculptures, dans un désordre organisé qui a quelque chose du champ de fouille, du disparate de l’atelier et du jeu. A l’échelle de la tasse à café, un monde prend forme. Une figurine de porcelaine se lance à la recherche d’un homme oiseau. Derrière un train, des paysages défilent : des collines poudreuses rapidement remplacées autant de fougères et d’orchidées chatoyantes, formes sinueuses de la végétation du Vietnam. Une figurine de porcelaine fait corps avec ce voyage, protagoniste en filigrane, en proie aux métamorphoses. Par ricochet, le récit d’une quête initiatique croise celui d’une histoire familiale enfouie et la rêverie d’une femme à la terrasse d’un café.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T22:00:00+01:00

2023-03-26T06:00:00+02:00 Alice Brygo

