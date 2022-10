Le Sommeil d’Adam Théâtre Jean Arp à Clamart, 27 janvier 2023, Clamart.

Le Sommeil d’Adam Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 Théâtre Jean Arp à Clamart

Théâtre Majâz – Lauren Houda Hussein & Ido Shaked

Théâtre Jean Arp à Clamart 22 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France [{“link”: “http://www.collectifetcie.fr”}]

Texte et mise en scène Ido Shaked et Lauren Houda Hussein

avec la complicité des comédiens

Avec : Charlotte Andrès, Jean-Charles Delaume, Louise Le Riche – Lozac’hmeur, Karine N’dagmissou, Arthur Viadieu

Spectacle tout public à partir de 13 ans

Durée estimée – 1h45

L’histoire : Adam, un garçon demandeur d’asile de 12 ans, tombe un jour dans un sommeil profond en classe. Ni Laurianne, qui travaille dans une association d’aide aux réfugiés, ni ses proches ne parviennent à le réveiller.

À l’hôpital, les médecins ne trouvent aucune raison physiologique à ce coma. Adam dort depuis maintenant un mois. …

Une course contre la montre s’amorce alors que la famille d’Adam se trouve sous le coup d’une obligation de quitter le territoire et que bientôt une épidémie de sommeil s’abat sur d’autres enfants demandeurs d’asile.

Le Sommeil d’Adam, entre lutte, fuite et résignation, pousse nos protagonistes dans des combats improbables afin de percer le mystère de ce “sommeil” inexpliqué.

Le spectacle a pour point de départ le “syndrôme de résignation”, phénomène observé médicalement (observé et décrit par des médecins en Suède dans les années 2000) et qui est une sorte de coma qui s’abat sur des adolescents migrants menacés d’expulsion.

Lauren Houda Hussein et Ido Shaked construisent un récit fictionnel et théâtral leur permettant d’aborder, une fois encore, les grandes questions qui traversent nos sociétés.

Création lumières Victor Arancio / Scénographie Vincent Lefèvre

/ Création musique et régie son Jefferson Lembeye / Régie lumière Tom Lefort / Costumes: Céline Frecon / Conception et réalisation marionnette: Sébastien Puech et Delphine Cerf

Production Théâtre Majâz • Coproduction Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat, Châteauvallon-Liberté – scène nationale, Théâtre de la Joliette, Théâtre Paris-Villette, Théâtre Jean Arp – Clamart, le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN.

Avec l’aide au projet de la DRAC Ile-de-France et du fonds de production de la DGCA. Création soutenue par le Département du Val-de-Marne. Avec le soutien de l’Adami

Résidences de création et soutiens • Scène Nationale d’Aubusson – Théâtre Jean Lurçat en partenariat avec la Métive, lieu international de résidence de création artistique, Théâtre Paris-

Villette, L’Azimut – Antony / Châtenay-Malabry, Nouveau Gare au Théâtre – Vitry-sur-Seine, Théâtre Public de Montreuil – CDN

Production et diffusion: collectif&compagnie Estelle Delorme & Géraldine Morier-Genoud www.collectifetcie.fr

Administration : Gingko Biloba – Bérénice Marchesseau



2023-01-27T20:30:00+01:00

2023-01-27T22:15:00+01:00

Le Sommel d’Adam © Maxime Sabourin