2023-01-08

Nièvre 6 6 EUR La troupe de théâtre « Les dés masqués » vous invite à leur spectacle « Je veux voir Mioussov » au Théâtre municipal à NEVERS.

Rendez-vous à 17h, dimanche 8 janvier.

Dans une maison de repos « Aux tournesols », les pensionnaires courent dans tous les sens à la recherche de Mioussov. Ils sont emportés dans une folie générale qui va déclencher une cascade de quiproquos. Sommes-nous vraiment dans une maison de repos????

Tarifs : 6€ à 10€. Billetterie sur place.

Tout public. lesdesmasques@laposte.net http://lesdesmasques.over-blog.com/ Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers

