Théâtre : “Je veux voir Mioussov ! ” Dordives, 20 mai 2022, Dordives.

Théâtre : “Je veux voir Mioussov ! ” Dordives

2022-05-20 – 2022-05-20

Dordives Loiret Dordives

0 EUR La compagnie dordivoise Théâtre Passion présente “Je veux voir Mioussov”, une comédie écrite par Valentin Kataïev en 1947.

Zaitsev, un fonctionnaire russe, cherche Mioussov pour qu’il signe un papier. Or celui-ci croit que Zaitsev veut le tuer, il prétend donc être le mari d’une célèbre agronome. Mais celle-ci arrive aussi à la maison de repos, où elle attend son mari…

Vendredi 20 et Samedi 21 mai à 20 h 30, et dimanche 22 mai à 16 h à la salle polyvalente de Dordives.

+33 2 55 99 98 01

theatre passion

Dordives

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS