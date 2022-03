Théâtre – Je suis une fille sans histoire Saint-Brieuc, 20 avril 2022, Saint-Brieuc.

Théâtre – Je suis une fille sans histoire La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-04-20 20:00:00 – 2022-04-21 22:00:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Raconter : un sport de combat.

Une bonne histoire, c’est un peu comme un bon vin : sans la subtilité d’un assemblage de cépages, pas de saveur ni d’émotion. A la manière d’un magicien qui dévoilerait ses tours, Alice Zeniter conçoit une drôle de conférence théâtralisée pour raconter la mécanique du récit. Elle remonte aux sources, évoque les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, traverse l’Antiquité grecque dans une imitation très réussie d’Aristote, fait un bond dans le temps et mentionne, en femme engagée, l’inégalité des sexes en littérature. Un igloo de papier en guise de décor, elle convoque Sherlock Holmes, Anna Karénine, les personnages des Misérables. Avec quelques anecdotes personnelles, un brin de mélancolie et beaucoup d’humour, la romancière éclaire avec talent à la fois l’histoire des Lettres et leur mode de fabrication.

A partir de 14 ans

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda

Raconter : un sport de combat.

Une bonne histoire, c’est un peu comme un bon vin : sans la subtilité d’un assemblage de cépages, pas de saveur ni d’émotion. A la manière d’un magicien qui dévoilerait ses tours, Alice Zeniter conçoit une drôle de conférence théâtralisée pour raconter la mécanique du récit. Elle remonte aux sources, évoque les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, traverse l’Antiquité grecque dans une imitation très réussie d’Aristote, fait un bond dans le temps et mentionne, en femme engagée, l’inégalité des sexes en littérature. Un igloo de papier en guise de décor, elle convoque Sherlock Holmes, Anna Karénine, les personnages des Misérables. Avec quelques anecdotes personnelles, un brin de mélancolie et beaucoup d’humour, la romancière éclaire avec talent à la fois l’histoire des Lettres et leur mode de fabrication.

A partir de 14 ans

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-02-10 par