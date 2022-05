Théâtre “Je suis la mère de toutes les guerres” de Sébastien Lebdiri Milizac-Guipronvel Milizac-Guipronvel Catégories d’évènement: Finistère

Milizac-Guipronvel

Théâtre “Je suis la mère de toutes les guerres” de Sébastien Lebdiri Milizac-Guipronvel, 8 mai 2022, Milizac-Guipronvel. Théâtre “Je suis la mère de toutes les guerres” de Sébastien Lebdiri Salle Ar Stivell 3 place Ar Stivell Milizac-Guipronvel

2022-05-08 – 2022-05-08 Salle Ar Stivell 3 place Ar Stivell

Milizac-Guipronvel Finistère La troupe de théâtre Anne Berrou du collège Nelson Mandela de Plabennec, jouera la pièce intitulée

« Je suis la mère de toutes les guerres », écrite par Sébastien Lebdiri, enseignant du collège.

"Je suis la mère de toutes les guerres" traite du syndrome post-traumatique (ou shell-shock) dont furent victimes tant de soldats du conflit.
mairie@milizac-guipronvel.bzh
+33 2 98 07 90 31
http://www.milizac-guipronvel.bzh/

Salle Ar Stivell
3 place Ar Stivell
Milizac-Guipronvel

