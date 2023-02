Théâtre : je suis dedans … Lieu-dit Le Bourg Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Catégories d’Évènement: Dordogne

Val de Louyre et Caudeau

Théâtre : je suis dedans … Lieu-dit Le Bourg, 28 mars 2023, Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau. Théâtre : je suis dedans … Espace Culturel André Malraux Lieu-dit Le Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux

2023-03-28 20:00:00 – 2023-03-28

Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau

Dordogne Val de Louyre et Caudeau 10 10 EUR Théâtre mardi 28 mars 2023 à 20h à l’Espace culturel André Malraux de Cendrieux. A partir de 15 ans. Présenté par la Compagnie La Jolie Pourpoise / Olivier Balazuc, en collaboration avec le PNC Agora de Boulazac. Je suis dedans…, ce pourrait être l’histoire d’un homme qui tombe. À la suite d’un accident, Thomas se retrouve plongé dans un long coma, auquel succède une période sans réelle connexion avec ce qui l’entoure. Un corps. Pour ceux qui sont à l’extérieur, est-il dedans ? Pour lui, comment communiquer avec l’extérieur ? Je suis dedans…, c’est surtout l’histoire d’un retour sur scène qui célèbre le retour à la vie. Au carrefour du théâtre, de la musique et de la danse, Je suis dedans… est un exorcisme de toutes nos chutes et un hymne aux tentatives de nous relever. Tarif plein : 10€ – Tarif réduit : 6 €

Durée 1 heure Théâtre mardi 28 mars 2023 à 20h à l’Espace culturel André Malraux de Cendrieux.

Compagnie La Jolie Pourpoise / Olivier Balazuc, en collaboration avec le PNC Agora de Boulazac. Je suis dedans… PNC Agora Boulazac Matthieu Ponchel o

Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Val de Louyre et Caudeau Autres Lieu Val de Louyre et Caudeau Adresse Val de Louyre et Caudeau Dordogne Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Ville Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau lieuville Lieu-dit Le Bourg Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau Departement Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val de louyre et caudeau val de louyre et caudeau/

Théâtre : je suis dedans … Lieu-dit Le Bourg 2023-03-28 was last modified: by Théâtre : je suis dedans … Lieu-dit Le Bourg Val de Louyre et Caudeau 28 mars 2023 Dordogne Espace Culturel André Malraux Lieu-dit Le Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne Lieu-dit Le Bourg Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau, Dordogne

Val de Louyre et Caudeau Val de Louyre et Caudeau Dordogne