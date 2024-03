Théâtre Je rêvais d’un autre monde – Castelnaud-la-Chapelle, samedi 27 avril 2024.

Théâtre Je rêvais d’un autre monde – Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

En soutien de la ferme d’Ellia

Dans une société imaginaire et décalée, au bord du précipice, deux artiste arrivent à la tête d'un gouvernement. Elle est autiste « normal ». Ils décident de mettre en application une idée vieille de 400 ans, de gauche comme de droite

Dans une société imaginaire et décalée, au bord du précipice, deux artiste arrivent à la tête d’un gouvernement. Elle est autiste « normal ». Ils décident de mettre en application une idée vieille de 400 ans, de gauche comme de droite le revenu de base en le testant sur le peuple, incarné par un personnage schizophrène, voulant tout et son contraire. Quels que soient ses revenus, une somme d’argent lui est attribuée chaque mois. Comment réagira t il ?

S’arrêtera-t-il de travailler ? Quelles vont être ses relations avec deux autistes ? Arriveront-ils à se comprendre ?

Trois acteurs portent avec verve et drôlerie cette pièce de théâtre, écrite et mise en scène par Benjamin Oppert.

Samedi 27 Avril 20h30 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-27

Salle de l’ancienne école

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jpasso@orange.fr

