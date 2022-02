Théâtre : Je ne parle pas occitan en public Villeneuve-de-Marsan, 23 mars 2022, Villeneuve-de-Marsan.

Théâtre : Je ne parle pas occitan en public Rue Lutter Sondersdorf L’Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan

2022-03-23 20:00:00 – 2022-03-23 Rue Lutter Sondersdorf L’Alambic des Arts

Villeneuve-de-Marsan Landes Villeneuve-de-Marsan

Spectacle proposé dans le cadre des “Rencontres Théâtrales 2022” organisées à Villeneuve de Marsan du 20 au 28 mars

La Compagnie LILO traite dans cette pièce de la difficulté à s’exprimer et l’exclusion due à la langue.

“Irène est perdue. Lors d’une collecte de récits en occitan on lui refuse de dire son histoire, si elle comprend l’occitan elle ne le parle pas. Sidérée par la violence de l’exclusion , elle va refuser de choisir entre le français et l’occitan. A partir de là s’inaugure pour cette vagabonde de l’entre-deux une quête onirique et drôle à la rencontre de ses aïeux, descendants, amours ou… employeurs.”

Représentation Tout Public

