Espace Culturel Bernard Dague, le vendredi 18 mars à 20:30

Lorsque le comédien Arnaud Agnel, a découvert le livre d’Yves Charnet « Lettres à Juan Bautista », l’idée d’adapter l’écriture au théâtre, le mettre en scène et l’interpréter est devenue une évidence. Livre sur l’absence, sur le manque, sur cet espace-temps qu’on cherche à combler, et comment, sans jamais savoir vraiment. Juan Bautista, c’est un artiste

10€

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:30:00

