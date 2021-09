Chantelle Chantelle Allier, Chantelle Théâtre “Je ne lui ai pas encore tout dit ! ” Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

Théâtre “Je ne lui ai pas encore tout dit ! ” Chantelle, 3 octobre 2021, Chantelle. Théâtre “Je ne lui ai pas encore tout dit ! ” 2021-10-03 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-03

Chantelle Allier Chantelle EUR 10 10 Une comédie déjantée organisée par l’Association Lire pour tous.

Pass sanitaire ou test pcr de – de 72h obligatoires. lirepourtous.association@laposte.net +33 7 87 65 66 52 dernière mise à jour : 2021-09-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle lieuville 46.2388#3.15157