Théâtre « Je ne descendrai pas la poubelle » Mont-Saint-Vincent, 8 août 2021-8 août 2021, Mont-Saint-Vincent. Théâtre « Je ne descendrai pas la poubelle » 2021-08-08 – 2021-08-08 Théâtre de verdure Le Belvédère

Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire Mont-Saint-Vincent 7 7 EUR En collaboration avec les associations : Un Point c’est tout, Le Club du Belvédère et le groupe d’accordéon « Tiré-poussé », LES FANFARONS DU MONT-SAINT-VINCENT vous présenteront au théâtre de verdure le 06 juin 2021 à 16h une pièce de Michèle Lassègues :

« JE NE DESCENDRAI PAS LA POUBELLE ».

Cette représentation sera au profit de l’école primaire.

Synopsis :

Les Bauchant de la Moissonnière, ruinés emménageant dans un petit appartement. Le mari Philippe est heureux d’avoir enfin une vie simple mais sa femme Marie-Paule, incorrigible snob, ne supporte pas « la pauvreté » surtout quand Jeanne, la concierge, qui a son franc parler, et la fille des Bauchant Cécile, anarchiste militante, font de sa vie un enfer.

