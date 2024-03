Théâtre Je ne cours pas, je vole ! Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat, samedi 13 avril 2024.

Théâtre Je ne cours pas, je vole ! Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat Bouches-du-Rhône

Après Est-ce j’ai une gueule d’Arletty ? (deux Molières en 2020), Elodie Menant et Johanna Boyé se retrouvent pour Je ne cours pas, je vole ! et nous entraînent dans une course folle parsemée d’embûches, celle de Julie Linard.

La jeune femme se prépare pour la course de sa vie la demi-finale du 800 mètres des Jeux olympiques. Douze ans qu’elle s’entraîne pour ces deux petites minutes de course. Douze ans qu’elle aspire à un destin en or. Le sprint théâtral qui s’engage, ponctué de scènes chorégraphiées, nous plonge dans l’intimité d’une athlète acharnée et déterminée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Théâtre de la Chaudronnerie 19 Promenade Jeff Musso

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

