Théâtre : Je m’appelle pas Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Lège-Cap-Ferret

Théâtre : Je m’appelle pas Lège-Cap-Ferret, 24 mai 2022, Lège-Cap-Ferret. Théâtre : Je m’appelle pas Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-05-24 20:00:00 – 2022-05-24 Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde EUR 5 Sur les traces du célèbre conte le petit chaperon rouge,cette création collective est venue avec le désir de parler de ce que c’est d’être une jeune fille en quête de sens. De trouver une place, de retrouver une complicité au sein de sa famille, de se sentir exister.

A qui puis-je me confier? A qui faire confiance ?

Une création collective au goût grinçant, remplie d’humanité et d’humour. Sur les traces du célèbre conte le petit chaperon rouge,cette création collective est venue avec le désir de parler de ce que c’est d’être une jeune fille en quête de sens. De trouver une place, de retrouver une complicité au sein de sa famille, de se sentir exister.

A qui puis-je me confier? A qui faire confiance ?

Une création collective au goût grinçant, remplie d’humanité et d’humour. +33 6 20 84 69 42 Sur les traces du célèbre conte le petit chaperon rouge,cette création collective est venue avec le désir de parler de ce que c’est d’être une jeune fille en quête de sens. De trouver une place, de retrouver une complicité au sein de sa famille, de se sentir exister.

A qui puis-je me confier? A qui faire confiance ?

Une création collective au goût grinçant, remplie d’humanité et d’humour. lcf

Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lège-Cap-Ferret Autres Lieu Lège-Cap-Ferret Adresse Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Ville Lège-Cap-Ferret lieuville Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret Departement Gironde

Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lege-cap-ferret/

Théâtre : Je m’appelle pas Lège-Cap-Ferret 2022-05-24 was last modified: by Théâtre : Je m’appelle pas Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 24 mai 2022 Gironde Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret Gironde