Théâtre Je m’appelle Bashir Lazhar Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras, vendredi 29 mars 2024.

Théâtre Je m’appelle Bashir Lazhar Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras Gironde

Bashir Lazhar est embauché au pied levé comme professeur remplaçant dans une école primaire. Enseignant pas comme les autres, il apprend peu à peu à connaître et à s’attacher à ses élèves. Et pendant ce temps, personne à l’école ne soupçonne le passé de Bashir…

Une pièce en forme de puzzle, qui parle à la fois d’éducation, d’amour, de migration, d’enfance, de dictée, de justice, de cour de récréation, de transmission, de guerre et de taillecrayon. Une ode tout en douceur et en humour au courage et à la vie. L’adaptation cinématographique, Monsieur Lazhar, a été nommé aux oscars en 2012 dans la catégorie du meilleur film étranger. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:45:00

fin : 2024-03-29 22:15:00

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine lemiroir@ville-gujanmestras.fr

