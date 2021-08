Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme, Montbrun-les-Bains Théâtre, jazz et poésie au château ! Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Théâtre, jazz et poésie au château ! Montbrun-les-Bains, 19 août 2021, Montbrun-les-Bains. Théâtre, jazz et poésie au château ! 2021-08-19 18:15:00 18:15:00 – 2021-08-19 22:30:00 22:30:00 Place du Château Le Château

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains Drôme « Noonsi productions », « Passé Minuit en Accords » et la compagnie « Le corps à paroles » vous invitent pour une soirée « Théâtre, Jazz et poésie au château » noonsiprod@gmail.com +33 6 08 30 83 03 http://noonsiprod.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse Place du Château Le Château Ville Montbrun-les-Bains lieuville 44.1762#5.4391