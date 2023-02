Théâtre : Jardinage Humain et autres textes Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre : Jardinage Humain et autres textes Espace Culturel Mendi Zolan, 9 juin 2023, Hendaye . Théâtre : Jardinage Humain et autres textes 119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye Pyrenees-Atlantiques Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

2023-06-09 20:00:00 – 2023-06-09

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye

Pyrenees-Atlantiques Par le Théâtre des Chimères. A partir de 8 ans.

Durée : 90 minutes. Le Théâtre des Chimères propose une formation approfondie à des comédiens amateurs. Pendant trois ans, à raison d’un week-end par mois, ils travaillent les fondamentaux du jeu de l’acteur, explorent différents écrits et styles théâtraux. La dernière année est consacrée au montage d’un spectacle, sous la direction d’un comédien professionnel. Jardinage humain et autres textes est une exploration de l’écriture du dramaturge Rodrigo Garcia. Par le Théâtre des Chimères. A partir de 8 ans.

Durée : 90 minutes. Le Théâtre des Chimères propose une formation approfondie à des comédiens amateurs. Pendant trois ans, à raison d’un week-end par mois, ils travaillent les fondamentaux du jeu de l’acteur, explorent différents écrits et styles théâtraux. La dernière année est consacrée au montage d’un spectacle, sous la direction d’un comédien professionnel. Jardinage humain et autres textes est une exploration de l’écriture du dramaturge Rodrigo Garcia. +33 5 59 41 18 19 Vidar Nordli-Mathisen

Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye

dernière mise à jour : 2022-12-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Hendaye Pyrenees-Atlantiques Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Ville Hendaye lieuville Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Hendaye Departement Pyrenees-Atlantiques

Hendaye Hendaye Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye /

Théâtre : Jardinage Humain et autres textes Espace Culturel Mendi Zolan 2023-06-09 was last modified: by Théâtre : Jardinage Humain et autres textes Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 9 juin 2023 119 boulevard de la Mer Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye Pyrénées-Atlantiques Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrenees-Atlantiques