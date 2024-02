THEATRE JAPONAIS « DANS KEL ÉTAT T ? » KAMISHIBAÏ Les Matelles, samedi 30 mars 2024.

Samedi 30 mars, la Compagnie Lutine présente Dans kel état T , un voyage intimiste en image et en musique au cœur des émotions.

Présentation:

Les portes du petit théâtre butaï* s’ouvrent sur Filament, petit dragon hypersensible. Son doudou a disparu. En partant à sa recherche il va traverser une pluie de sensations, aidé de quelques parapluies. Pour raconter ce voyage, une comédienne et une musicienne explorent tout l’univers des émotions, avec de la musique et des chants, des corps en mouvement, une boule de lumière magique.

Les émotions, ça nous traverse ! Ça nous bouleverse ! Ça nous transforme ! Mais ça peut aussi s’apprivoiser… Et quand Filament arrive au bout de son aventure et que les portes du butaï se referment, c’est là que petits et grands repartent avec en cadeau une ritournelle magique. Un retour au calme et à l’équilibre…

* Butaï petit théâtre ambulant d’origine japonaise en bois dans lequel sont insérées des planches illustrées (kamishibaïs) accompagnant une histoire.

Distribution: Auteur Ludivine Lalot

Mise en scène et jeu Ludivine Lalot, Garance Naha

Illustratrice Marion Pradier

Butaï David Hiebel

Musique Garance Naha

Accessoires Barbara Loustalot

Graphisme Cédric de Wavrechin

Production: Compagnie Lutine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

216 rue des Asphodèles

Accès par Rond-Point du Roucayrol

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

