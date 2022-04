Théâtre : Jamais seul Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Théâtre : Jamais seul Montbard, 30 avril 2022, Montbard. Théâtre : Jamais seul MJC André Malraux 5 avenue maréchal de Lattre de Tassigny Montbard

2022-04-30 – 2022-04-30 MJC André Malraux 5 avenue maréchal de Lattre de Tassigny

Montbard Côte-d’Or Montbard Une galerie d’une cinquantaine de personnages « invisibles » tantôt abimés et affaiblis, tantôt amoureux, optimistes et solidaires. Nous découvrons leurs destins, leurs rêves, leurs déceptions. Tous sont des êtres en marge d’une société en perpétuel mouvement, fragilisés par l’individualisme.

+33 3 80 92 12 31



