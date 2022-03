Théâtre “Jamais seul” de Mohamed Rouabhi Venarey-les-Laumes, 5 mars 2022, Venarey-les-Laumes.

Théâtre “Jamais seul” de Mohamed Rouabhi Le Pantographe 1,Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes

2022-03-05 – 2022-03-05 Le Pantographe 1,Avenue de la Gare

Venarey-les-Laumes Côte-d’Or Venarey-les-Laumes

Des femmes, des hommes, plus ou moins jeunes, joyeux ou désespérés, des chômeurs, des passionnés de foot, des gitans, des pas-tout-à-fait-normaux, des clowns, des vigiles…

Le petit peuple des jours qui se suivent et se ressemblent. On découvre leurs attentes, leurs amours, leurs rêves plus ou moins cabossés.

JAMAIS SEUL, avec ses 50 personnages, aborde les questions sociétales, la question de l’humanité, du travail, du partage.

+33 6 13 73 62 91

Le Pantographe 1,Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes

