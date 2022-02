THÉÂTRE J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES La Bresse La Bresse Catégories d’évènement: La Bresse

La Bresse Vosges 8 EUR « J’aime beaucoup ce que vous faites », une comédie de Carole GREEP. Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos amis pensent de vous en réalité, juste avant leur arrivée dans votre maison de campagne pour un week-end qui promet d’être animé… Avec Cécile PIERREL, Jean-Luc POIROT, Cédric LEMARQUIS, Prisca RUDATIS. Mise en scène : Anthony GIRODON et Vanessa CURIEN. En 1ère partie : Sketches par la troupe des jeunes. Mise en scène Evelyne VAXELAIRE et Dominique CLAUDEL. Avec Mathilde LAURENT, Jeanne PERRY, Lilou RONECKER et Vasco CALADO. Réservation à la Maison de la Presse, Place du Champtel : 03 29 25 41 49. L’équivalent des bénéfices d’une séance sera reversé à l’Association « Un enfant un rêve – Association Matthieu et Rosemary Carrère ». Le chèque sera remis à l’issue de la représentation du dimanche 3 avril. +33 7 86 75 04 32 Groupe Théâtral de La Bresse

