Théâtre : "J'ai trop d'amis" – A voir en famille ! Guingamp, 15 mars 2022

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos grandes vacances. Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur. C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en au collège. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une fille de votre classe s’intéressait à vous. Que faire ? Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux. Et votre sœur de deux ans et demi est entrée à l’école maternelle, c’est pas elle qui va vous donner des solutions. Quoique… Dès 9ans.

service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy/programme-du-theatre

