Théâtre : J'ai si peu parlé ma propre langue

Reims

Théâtre : J'ai si peu parlé ma propre langue Reims, 15 mars 2022, Reims.
Rue de Mars Le Cellier

2022-03-15 – 2022-03-15 Rue de Mars Le Cellier

Reims Marne Tout public à partir de 12 ans – Création, contemporain Une écriture collective qui s’ancre dans l’Algérie d’avant l’indépendance, les années De Gaulle et l’émancipation des femmes. Aujourd’hui, la Radio Amicale du Soleil, « la radio de tous les rapatriés d’Algérie », rend hommage à Carmen Sintès, figure emblématique du quartier. Diffusée en direct et en public, l’émission rassemble autour de la table et de sa présentatrice Rosa Crémieux plusieurs invitées qui ont bien connu Carmen. Durant plus d’une heure, Rosa et sa jeune chroniqueuse Mathilde se livrent à un travail d’enquête, déroulant le fil de l’histoire d’une femme prise dans les bouleversements du XXe siècle. L’Esprit de la Forge bénéficie du soutien du Ministère de la Culture/ DRAC Hauts-de-France au titre de la compagnie conventionnée, de la Région Hauts-de-France et du Conseil départemental de l’Aisne. le-cellier@reims.fr +33 3 26 24 58 20 https://www.compagnie-espritdelaforge.com/ Rue de Mars Le Cellier Reims

Lieu Reims Adresse Rue de Mars Le Cellier Ville Reims

