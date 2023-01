Théâtre : J’ai quelque chose à vous dire…! Quessoy Quessoy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Comme chaque année, les comédiens de l’ACET viennent jouer leur pièce de théâtre qu’ils travaillent depuis des mois. Pour commencer 2023 dans la bonne humeur, l’ACET de Quessoy a choisi d’interpréter la pièce d’Évelyne TERMET « J’ai quelque chose à vous dire…! » « Une maison, quelques dépendances dans la campagne bretonne, , une famille très originale y vit depuis longtemps : calme et sérénité y règnent en maître, enfin… y régnaient ! Car voilà que le gendre décide, sur un coup de tête, de vendre la maison. Seul bémol : la maison appartient à sa belle-mère, une femme pleine d’humour mais au caractère bien trempé ! Ajoutez à cela d’éventuels acheteurs au projet peu banal, un voisin plus qu’envahissant… » Samedis 21 et 28 janvier : 20h30

Samedis 21 et 28 janvier : 20h30

Dimanches 22 et 29 janvier : 14h30 (dimanche 29/01 au profit de l'association « Timéa tout sourire »)

theatre.acet@gmail.com +33 7 82 71 17 59

