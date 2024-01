Collectif Surnatural présente I K I R U Théâtre Jacques Carat Cachan Cachan, mercredi 17 janvier 2024.

Collectif Surnatural présente I K I R U Apéros découvertes Mercredi 17 janvier, 19h00 Théâtre Jacques Carat Cachan Entrée libre

« Ikiru plays Satie » est une malicieuse récréation concoctée par le saxophoniste Fabrice Theuillon et le pianiste Yvan Robilliard. Ce concert est à la fois un hommage à la musique d’Erik Satie et un clin d’oeil au film éponyme du réalisateur japonais Akira Kurosawa (Vivre, 1952).

Le duo explore ici une partie du répertoire méconnu du compositeur, réorchestré pour piano et saxophone, avec des morceaux choisis tantôt pour leur caractère profond et méditatif, tantôt pour leur caractère espiègle et malicieux.

Théâtre Jacques Carat Cachan 21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan

Fabrice Theuillon Yvan Robilliard

@ Ikiru