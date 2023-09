Le monde de demain, quoiqu’il advienne nous appartient Théâtre Jacques Carat Cachan, 26 janvier 2024, Cachan.

Le monde de demain, quoiqu’il advienne nous appartient Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 Théâtre Jacques Carat A venir

Ce prochain spectacle est à la fois une enquête et un hommage à la culture Hip-Hop

La Cie Légendes Urbaines, continue à creuser un même sillon : explorer au théâtre la banlieue et ses mythologies. Ce prochain spectacle est à la fois une enquête et un hommage à la culture Hip-Hop. Au plateau, sont convoqués et interrogés les récits portés par cette contre-culture. Tout en réinventant leur théâtre « documenté », les comédiennes et les comédiens de la compagnie viennent puiser dans l’énergie du Hip-Hop pour ébranler leurs rapports au théâtre. C’est alors que se dessine en creux une utopie théâtrale… Et si, aux côtés des autres disciplines qui ont façonné cette culture (rap, danse et graffiti), s’inventait un théâtre Hip-Hop…

Dotés d’une bonne dose d’humour, les artistes de la Cie Légendes Urbaines mènent l’enquête sur les ambivalences du hip-hop : culture de révolte ou apologie du capitalisme ? Réalité de la rue ou transfiguration poétique ? Pour cela ils vont se plonger dans l’histoire de cette contre-culture née dans le Bronx des années 70 et débarquée dans les banlieues françaises au début des années 80. Ils vont notamment s’appuyer sur deux événements marquants aux antipodes l’un de l’autre : celui de mai 1991 lorsque des graffeurs défraient la chronique en « vandalisant » la station de métro Louvre ; et celui de mai 2018 quand les chanteurs Beyoncé et Jay-Z louent le musée du Louvre pour y tourner un clip…

Écriture collective dirigée par David Farjon

Avec Samuel Cahu, Magali Chovet, Aurore Déon, David Farjon, Sylvain Fontimpe, Suzanne Llabador, Ydire Saïdi, Paule Schwoerer

Dispositif technique – Jérémie Gaston-Raoul

Scènographie – Léa Gadbois-Lamer

Son – DJ Lowcut

Lumières – Benoît Laurent

Dramaturgie – Sylvain Fontimpe

Collaboration artistique – Anne-Laure Gofard

Production déléguée : Théâtre Romain Rolland scène conventionnée

Co-production : Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yveline, Les Bords de Scènes – Grand Orly Seine Bièvre, Théâtre Jacques Carat de Cachan

Compagnie en résidence territoriale sur le Grand Orly Seine Bièvre (EPT 12)

Théâtre Jacques Carat 21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « algofard@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00

