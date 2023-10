SOCRATES Théâtre Jacques Carat Cachan SOCRATES Théâtre Jacques Carat Cachan, 29 novembre 2023, Cachan. SOCRATES Mercredi 29 novembre, 20h30 Théâtre Jacques Carat Sur réservation Sócrates, légende du foot brésilien, s’isole au bord du stade après la défaite de son équipe contre l’Italie. Ce jour-là, un nul aurait suffit mais plutôt que jouer la sécurité, le Brésil a continué à attaquer préférant la beauté du jeu à la qualification pour une demi-finale de coupe du monde.

Alors que la nuit tombe, un homme le rejoint qui n’est autre que le philosophe grec à qui le footballeur doit son nom : Socrate. Un dialogue s’engage entre eux durant lequel le footballeur retrace son parcours atypique, sa conception singulière du football et revient sur sa participation à la démocratie corinthiane, une expérience unique d’autogestion démocratique d’un club de foot en pleine dictature militaire au Brésil. Entre dialogue philosophique, biopic et quête initiatique, Frédéric Sonntag mêle un récit de la carrière du légendaire joueur Sócrates (1954-2011) à une réflexion sur le sens de la défaite, mais aussi sur le véritable objectif du jeu, la place de la démocratie dans le football et en politique, ou encore… la clé de la quête du bonheur. Texte et mise en scène Frédéric Sonntag, Assistanat à la mise en scène Blaise Pettebone, Avec Marc Berman (Socrate) et Matthieu Marie (Sócrates), Création vidéo Thomas Rathier , Création musicale Paul Levis , Création lumière Manuel Desfeux , Scénographie Anouk Maugein assistée de Pauline Bergogne, Création costumes Hanna Sjödin , Maquilleuse / Coiffeuse Pauline Bry , Régie Générale en création Boris Van Overtveldt , Régie lumière Maëlle Payonne, Régie son / vidéo Mathieu Genevois Théâtre Jacques Carat 21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « asanisimasa@louiseproductions.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu
Théâtre Jacques Carat
Adresse
21 avenue Louis Georgeon 94230 Cachan
Ville
Cachan

