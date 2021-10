Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Thêatre – Jacques à dit Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Pièce de Marc Fayet (Cie Quai-Ouest).

Six amis de longue date sont obligés de se réunir alors qu’ils s’étaient tous plus ou moins perdus de vue. La raison ? Jacques, un ancien de la bande, leur a fait parvenir de Bombay une cassette vidéo où paraît-il, sont divulgués de bien mystérieuses vérités les concernant.

Dernier geste d’un ami sincère ou funeste canular ? quaiouest@hotmail.com +33 2 56 44 68 68 https://ciequaiouest.wixsite.com/ Pièce de Marc Fayet (Cie Quai-Ouest).

