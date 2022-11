THÉÂTRE – ISSUE DE SECOURS Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

THÉÂTRE – ISSUE DE SECOURS Metz, 10 décembre 2022, Metz. THÉÂTRE – ISSUE DE SECOURS

18 rue Mozart SALLE BRAUN Metz Moselle SALLE BRAUN 18 rue Mozart

2022-12-10 – 2022-12-10

SALLE BRAUN 18 rue Mozart

Metz

Moselle « Mesdames et messieurs les passagers du vol BH80-90 en direction New-York, sont priés de se rendre porte C pour embarquement immédiat. » « Allo tour de contrôle, ici le vol BH80-90, c’est le commandant de bord qui vous parle, tout se passe bien sur le vol. Dites, New-York, c’est bien la ville avec le grand pont rouge ? » Issue de Secours c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son co-pilote, plein d’ambition, qui va lui succéder. Cela fait plus de dix ans qu’ils sillonnent le monde côte à côte. Ce dernier vol qui devait être une simple formalité va se transformer en un incroyable périple à l’issue incertaine. Un vol tout simplement hilarant avec deux comédiens qui déjantent. Accueil SALLE BRAUN

SALLE BRAUN 18 rue Mozart Metz

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle SALLE BRAUN 18 rue Mozart Ville Metz lieuville SALLE BRAUN 18 rue Mozart Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

THÉÂTRE – ISSUE DE SECOURS Metz 2022-12-10 was last modified: by THÉÂTRE – ISSUE DE SECOURS Metz Metz 10 décembre 2022 18 rue Mozart SALLE BRAUN Metz Moselle Metz Moselle

Metz Moselle