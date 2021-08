THÉÂTRE – ISÉE Saint-Guilhem-le-Désert, 17 août 2021, Saint-Guilhem-le-Désert.

THÉÂTRE – ISÉE 2021-08-17 – 2021-08-17

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Mardi 17 août 19h00 au Théâtre de Verdure – Entrée libre

Joseph Lau joue Isée ( une pièce de Mathias Dhellemme)

“Un homme « naïf » et atypique, venant de la campagne a donné rendez-vous à Isée, sa bien-aimée, impasse des Hirondelles à Paris.

Elle ne vient pas, alors il l’attend. Le temps passe, l’homme s’installe dans la rue et devient peu à peu un élément du paysage. Les heures, les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années…une vie s’égrènent. Mais cette attente est sublimée par l’espoir, qu’à tout moment, Isée va arriver.

Oui, Isée est absente et pourtant elle est bien présente à travers l’amour qu’il lui porte.

Il lui parle, lui confie ses doutes et ses espérances, lui raconte l’histoire des personnages singuliers qu’il côtoie au quotidien.

Le temps passe impasse des Hirondelles, les êtres familiers peu à peu disparaissent laissant l’homme, sur son îlot, de plus en plus esseulé.

Seule espérance, Isée !

Alors, va-t-elle enfin arriver ou bien l’issue va-t-elle s’avérer fatale ?… ”

Mardi 17 août 19h00 au Théâtre de Verdure – Entrée libre

Joseph Lau joue Isée ( une pièce de Mathias Dhellemme)

+33 4 67 57 04 59

Mardi 17 août 19h00 au Théâtre de Verdure – Entrée libre

Joseph Lau joue Isée ( une pièce de Mathias Dhellemme)

“Un homme « naïf » et atypique, venant de la campagne a donné rendez-vous à Isée, sa bien-aimée, impasse des Hirondelles à Paris.

Elle ne vient pas, alors il l’attend. Le temps passe, l’homme s’installe dans la rue et devient peu à peu un élément du paysage. Les heures, les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années…une vie s’égrènent. Mais cette attente est sublimée par l’espoir, qu’à tout moment, Isée va arriver.

Oui, Isée est absente et pourtant elle est bien présente à travers l’amour qu’il lui porte.

Il lui parle, lui confie ses doutes et ses espérances, lui raconte l’histoire des personnages singuliers qu’il côtoie au quotidien.

Le temps passe impasse des Hirondelles, les êtres familiers peu à peu disparaissent laissant l’homme, sur son îlot, de plus en plus esseulé.

Seule espérance, Isée !

Alors, va-t-elle enfin arriver ou bien l’issue va-t-elle s’avérer fatale ?… ”

dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT