Bienvenue au débat télévisé entre quatre personnages légendaires : Œdipe, Lady Macbeth, Caligula et Hadrien ! Réunis pour faire face à une pandémie, les dirigeants confrontent leur vision du monde, le tout filmé et projeté en direct. Mais rien ne va se passer comme prévu…

16€ sur place

