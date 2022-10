Théâtre – Intérieures Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Théâtre – Intérieures Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 17 novembre 2022, Paris. Du jeudi 17 novembre 2022 au vendredi 18 novembre 2022 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 20h50

. payant Plein 12€ Demi 9€

La nouvelle école des femmes ? Une pièce par la Cie La Grande Décision. Entre délicatesse “toute féminine” et rage, tempête sous leurs crânes et contemplation du temps qui passe, quatre petites vestales jouent avec les stéréotypes de genre pour mieux les abolir et chercher ce qui nous compose toutes et tous. Passant de l’écriture romanesque au monologue, du témoignage au récit, le spectacle parle de métamorphoses en ne cessant jamais lui-même de surprendre et de se transformer. Avec Lucille Billon, Agathe Freydefont, Pasiphaé Le Bras, Olga Jurmand Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/interieur-cie-la-grande-decision/ 0153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.billetreduc.com/304470/evt.htm?nr=1

