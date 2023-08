Visite découverte du Théâtre intercommunal Théâtre Intercommunal d’Étampes Étampes Catégories d’Évènement: Essonne

Étampes Visite découverte du Théâtre intercommunal Théâtre Intercommunal d’Étampes Étampes, 16 septembre 2023, Étampes. Visite découverte du Théâtre intercommunal 16 et 17 septembre Théâtre Intercommunal d’Étampes Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme intercommunal d’Étampes Par le service du Patrimoine – Pays d’art et d’histoire de la CAESE Théâtre Intercommunal d’Étampes Rue Léon Marquis 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 © CAESE Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Étampes Autres Lieu Théâtre Intercommunal d'Étampes Adresse Rue Léon Marquis 91150 Étampes Ville Étampes Departement Essonne Lieu Ville Théâtre Intercommunal d'Étampes Étampes latitude longitude 48.434159;2.158009

Théâtre Intercommunal d'Étampes Étampes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etampes/