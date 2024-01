Théâtre interactif « Un meurtre presque parfait » par la Compagnie Il était une fois Centre Culturel Salle La Gabarre Tonneins, jeudi 6 juin 2024.

Ce spectacle est basé sur le principe qui fait le succès des soirées «Crime & Cure-Dents » depuis plus de vingt ans et des soirées «Suspense & Bonne-Chère» depuis quinze ans Faire participer le public en lui proposant de résoudre une enquête policière en interrogeant les suspects.

A la fin de ces interrogatoires, vous donnerez votre version des faits et assisterez à une scène finale qui vous livrera la solution.

À partir de 12 ans (Durée 2h).

– Billetterie disponible au Centre Culturel Paul Dumail de Tonneins, à l’Office de tourisme Val de Garonne à Marmande et en ligne. EUR.

Centre Culturel Salle La Gabarre Boulevard François Mitterrand

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine culturel@mairie-tonneins.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:30:00

fin : 2024-06-06 22:30:00



