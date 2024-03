Théâtre interactif I Un si bel automne Authon-du-Perche, mardi 9 avril 2024.

Théâtre interactif I Un si bel automne Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Pièce de théâtre interactive I Un si bel automne par la compagnie du théâtre du chaos.

Une pièce sur les difficultés vécues au 3ème âge, qui évoluent et se modifient en fonction de l’âge.

9 avril 2024 I 14h00 I Accès libre

Pièce de théâtre interactive I Un si bel automne par la compagnie du théâtre du chaos.

Une pièce sur les difficultés vécues au 3ème âge, qui évoluent et se modifient en fonction de l’âge. La première phase, difficile à accepter, et porteuse de risque psychologique, est le passage de la vie active à la retraite. Puis la conscience progressive de la perte partielle des facultés physiques ou mentales, conjugué à l’angoisse de perdre son autonomie.

Texte de Georges de Cagliari, mis en scène par Sara Veyron.

Avec Jérémy WULC, Marine MARTIN-EHLINGER, Sylvie GUICHENUY et Delry GUYON.

Sur une initiative de France Services d’Authon du Perche

9 avril 2024 I 14h00 I Accès libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 14:00:00

fin : 2024-04-09

2 Avenue Saint-Exupéry

Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.theatreduchaos.org/category/actualites/

L’événement Théâtre interactif I Un si bel automne Authon-du-Perche a été mis à jour le 2024-03-11 par OT DU PERCHE