THÉÂTRE… INTEMPOREL ! Juvignac Juvignac Catégories d’évènement: Hérault

Juvignac

THÉÂTRE… INTEMPOREL ! Juvignac, 10 juin 2022, Juvignac. THÉÂTRE… INTEMPOREL ! Juvignac

2022-06-10 – 2022-06-10

Juvignac Hérault En 2022, on célèbre les 400 ans de Molière !

À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, la compagnie du Fait Exprès proposera quelques scènes de son œuvre immense. Manière de prouver que Jean-Baptiste Poquelin nous fait encore rire, quatre siècles plus tard ! En partenariat avec la compagnie juvignacoise du Fait Exprès. À partir de 8 ans

Sur inscription En 2022, on célèbre les 400 ans de Molière !

À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, la compagnie du Fait Exprès proposera quelques scènes de son œuvre immense. Manière de prouver que Jean-Baptiste Poquelin nous fait encore rire, quatre siècles plus tard ! mediatheque@juvignac.fr +33 4 67 10 40 30 https://www.juvignac.fr/10-juin-mediatheque-theatre-intemporel/ En 2022, on célèbre les 400 ans de Molière !

À l’occasion de cet anniversaire exceptionnel, la compagnie du Fait Exprès proposera quelques scènes de son œuvre immense. Manière de prouver que Jean-Baptiste Poquelin nous fait encore rire, quatre siècles plus tard ! En partenariat avec la compagnie juvignacoise du Fait Exprès. À partir de 8 ans

Sur inscription Juvignac

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Juvignac Autres Lieu Juvignac Adresse Ville Juvignac lieuville Juvignac Departement Hérault

Juvignac Juvignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvignac/

THÉÂTRE… INTEMPOREL ! Juvignac 2022-06-10 was last modified: by THÉÂTRE… INTEMPOREL ! Juvignac Juvignac 10 juin 2022 Hérault Juvignac

Juvignac Hérault