MJC Vic, le vendredi 29 avril à 20:00

CIE CLAAP PRSENTE “LA TËTE DANS LE CUBE” Duo satirico-comique – Tout public

Particpation libre

Huit Clos Théatral – MJC Vic MJC, Vic en bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T22:00:00

