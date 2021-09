Thionville Thionville Moselle, Thionville THÉÂTRE – IN TWO Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Thionville Du théâtre en boîte, ça vous tente ? Avec In-Two, Alexandra Tobelaim vous propose une expérience savoureuse et singulière : un tête-à-tête pour un acteur et un spectateur, joué dans l’une des « boîtes de rencontre » semées pour l’occasion dans l’espace public. Soyez curieux, lancez-vous, entrez dans l’un de ces mini théâtres qui ressemblent à des caisses de transport. Vous y entendrez une confidence, un souvenir, une petite histoire, confiée au creux de l’oreille… et peut-être en livrerez-vous un(e) vous aussi, en retour, si le cœur vous en dit. In-Two sera proposé au NEST lors du premier marché de saison, puis s’aventurera un peu partout sur le territoire, notamment dans la Vallée de la Fensch. Un théâtre de poche, qui se chuchote, pour de précieux moments d’échanges suspendus au milieu de la vie qui court. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.nest-theatre.fr/ © Olivier Thomas dernière mise à jour : 2021-09-06 par

