Les Vivres de l’Art, le mercredi 25 août à 19:00

La Compagnie EnUnSeulMot et Les Vivres de l’Art présentent, ★ Un vaste jardin arboré, des tables espacées, un décor magique… Venez vous installer et vivre une soirée d’évasion à ciel ouvert! Sous vos yeux va se jouer une pièce de théâtre improvisée dont l’intrigue naîtra de la rencontre avec le public. Nous vous convions à un voyage vibrant et réaliste au cœur de l’intime, une exploration des personnages à travers leurs failles et leurs relations qui les précipite peu à peu vers leur CHUTE LIBRE. Hilarant, émouvant, percutant. Osez le grand plongeon! ★ HORAIRES ★ 19h30: Ouverture des portes 20h30: Début du spectacle

12euros tarif plein – 10euros tarif réduit

2021-08-25T19:00:00 2021-08-25T22:00:00

