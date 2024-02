THÉÂTRE & IMPROVISATION TES VACANCES AU THÉÂTRE AGATHOIS Agde, lundi 19 février 2024.

Hérault

Stages-découverte pour les 6/10 ans.

> Théâtre du 13 au 15 février

> Marionnettes du 19 au 21 février

> Places limitées.

Stages -découverte pour les 6/10 ans

« Théâtre/Improvisation »

Mardi13, mercredi 14 et jeudi 15 février 2024

> 10h00-12h00 et 13h30-15h30

Occuper l’espace scénique, improviser, développer son imaginaire, être à l’écoute de l’autre, explorer les potentialités offertes par son corps et sa voix pour jouer, construire un personnage et enfin monter sur scène avec bonheur, tels sont les objectifs de cet atelier qui vise à initier les enfants à l’art du théâtre !

Vincent Alary

Médiateur culturel au Théâtre Agathois et artiste fantaisiste depuis presque 20 ans dans le répertoire lyrique, Vincent Alary a d’abord fait ses études supérieures à l’Université Paul Valéry de Montpellier où il obtient une licence en Arts du Spectacle, option Théâtre.

Il a travaillé de nombreuses années dans l’animation et se produit sur de nombreuses scènes partout en France.

« Marionnettes »

Fabrication et manipulation

Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 février 2024

> 10h00-12h00 et 13h30-15h30

« Durant les ateliers, les enfants vont apprendre à fabriquer et créer un personnage marionnettique.

Ils seront ensuite initiés à l’interprétation et au jeu de l’acteur marionnettiste. »

Rosario Alarcon

Marionnettiste , créatrice et accessoiriste depuis plus de 30 ans, Rosario Alarcon Sanchez a été formée à l’école internationale de Théâtre Jacques Lecoq et au CFPTS ( Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle) à Paris.

Elle a travaillé notamment à la Comédie Française.

> Possibilité de manger sur place (repas tiré du sac)

> Places limitées EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 10:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

25 Rue de la République

Agde 34300 Hérault Occitanie theatreagathois@ville-agde.fr

