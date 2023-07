Visite du Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne Théâtre impérial Compiègne Catégories d’Évènement: Compiègne

Ce joyau architectural, dont la construction débuta en 1867 à la demande de Napoléon III afin de divertir la cour qui l’accompagnait pendant ses séjours à Compiègne, fut inauguré, après un long sommeil, en 1991. Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial l’est également par ses qualités acoustiques. Le célèbre chef d’orchestre Carlo Maria Giulini considérait la salle » comme une des plus parfaites du monde, plus accomplie que celle du Musikverein de Vienne, pourtant la référence en la matière. »

Samedi uniquement : 14h – 15h15 – 16h30

Visite avec conférencier.

Pas de visite libre

Durée des visites : 1h » 2 groupes par séance » 30 personnes par groupe maximum Les billets se prennent le jour même à l’Office de Tourisme, puis rendez-vous rue Othenin avec les conférenciers qui vous attendront sur place. Théâtre impérial Rue Othenin – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 40 03 76 http://www.theatre-imperial.com Ce joyau architectural dont la construction débuta à la demande de Napoléon III en 1867 fut inauguré en 1991, après un logn sommeil Exceptionnel par son volume, le Théâtre Impérial l’et également par ses qualités acoustiques, parmi les meilleures du monde. Seule scène lyrique en Picardie, le Théâtre présente opéras, concerts, ballets Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

