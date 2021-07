Beauvoisin Beauvoisin Beauvoisin, Drôme Théâtre immersif Armhada Beauvoisin Beauvoisin Catégories d’évènement: Beauvoisin

Drôme

Théâtre immersif Armhada Beauvoisin, 2 août 2021, Beauvoisin. Théâtre immersif Armhada 2021-08-02 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-03 00:00:00 00:00:00

Beauvoisin Drôme Beauvoisin EUR ARMADA est un conte satirique de notre époque. Théâtre Immersif dans lequel le public va avoir un rôle : se soulever contre une société inique. C’est avec le public que va se jouer le basculement d’un univers à l’autre. dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvoisin, Drôme Autres Lieu Beauvoisin Adresse Ville Beauvoisin lieuville 44.29754#5.2203