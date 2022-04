Théâtre : Ils s’aiment depuis 20 ans La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray EUR 7 7 Théâtre : Ils s’aiment depuis 20 ans Samedi 21 mai à 20h30 à la maison des associations à La Mothe Saint Héray Après le succès de leur première pièce “Ils s’aiment”, Pierre Palmade et Muriel Robin ont écrit “Ils se sont

aimés” puis “Ils se re-aiment”. en 2017, dans “Ils s’aiment depuis 20 ans” ils reprennent les meilleurs passages des 3 spectacles précédents. C’est ce spectacle que l’Amicale Théâtrale Mothaise interprète pour une seule représentation, une suite de sketchs racontant la vie d’un couple depuis le mariage avec les sujets les plus brûlants : les parents, la conduite, les amis.. Proposé par l’Amicale Théâtrale Mothaise 06 69 09 30 76

