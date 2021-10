Théâtre “Illusions perdues” Saint-Valery-en-Caux, 26 novembre 2021, Saint-Valery-en-Caux.

Théâtre “Illusions perdues” Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

2021-11-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-26 Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Jeune papillon lancé à la conquête du monde, Lucien Chardon porte en lui une ambition démesurée. Et parce que « là où l’ambition commence, les naïfs sentiments cessent », Illusions perdues met en prise des individus face à leurs désirs les plus profonds dans la jungle d’un Paris très proche du nôtre. Récit initiatique résolument ancré dans le réel et le présent, au cœur de la ville les destins se font et se défont, les chimères enivrent les êtres, mais ne les consolent pas de leur solitude. Le désir de paraître, l’avidité de reconnaissance publique, la soif des richesses et du pouvoir, les intérêts personnels guident et déterminent l’ensemble des rapports sociaux et ne laissent aucune place à la grandeur d’âme ou à la profondeur des sentiments.

Pauline Bayle et son équipe s’emparent d’une matière théâtrale passionnante, avec intelligence, force et sensibilité!

A 20h au rayon vert

DURÉE 2h30

TARIFS B : 19 à 8€

Public : 14 ans +

+33 2 35 97 25 41 https://www.lrv-saintvaleryencaux.com/

Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

