Théâtre, il y a quelque chose de pourri, d’après Hamlet / Compagnie Elvis Alatac Valognes, 29 novembre 2021, Valognes.

Théâtre, il y a quelque chose de pourri, d’après Hamlet / Compagnie Elvis Alatac Rue de L Hôtel Dieu Hôtel-Dieu Valognes

2021-11-29 19:00:00 19:00:00 – 2021-11-29 Rue de L Hôtel Dieu Hôtel-Dieu

Valognes Manche

Elvis Alatac, compagnie de théâtre d’objets, dirigée par Pier Porcheron s’empare d’auteurs classiques, Shakespeare et Maupassant, pour écrire ses propres histoires.

Il y a quelque chose de pourri, c’est l’histoire de quelqu’un qui aurait voulu être un grand acteur, mais qui ne l’est pas. Alors pour le devenir, il tente de monter Hamlet … mais avec ses moyens, c’est à dire très rudimentaires.

Une version de Hamlet réduite à cinquante-sept minutes chrono, dans un castelet de fortune, avec un comédien et un musicien-bruiteur. Les rideaux et les masques tombent. Ça pétarade !

Le sang coule à flots. Les deux compères jouent tant bien que mal la tragique histoire du prince du Danemark avec la complicité d’une fourchette à barbecue, d’une bouilloire, d’une rose, d’une pelote de laine… et d’une craie.

Il y a quelque chose de drôle, d’irrésistiblement drôle au royaume du sieur Hamlet !

