Théâtre Il n’y a pas de Ajar Espace Philippe Auguste Vernon, mardi 9 avril 2024.

Théâtre Il n’y a pas de Ajar Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Je m’appelle Ajar. Abraham Ajar.

L’autrice est conteuse et rabbin, elle manipule l’humour juif avec un raffinement rageur. Delphine Horvilleur, après Réflexions sur la question antisémite et Vivre avec nos morts (éditions Grasset), compose pour le théâtre le monologue éclaté du fils imaginaire de l’écrivain Romain Gary et d’Émile Ajar, lui-même double fictif du premier.

Abraham Ajar, rejeton inventé de l’auteur de La Vie devant soi, alias Gary/Ajar, s’exprime depuis sa cave, son trou juif . Il se fait python ou souris blanche, maître ou esclave, femme ou homme, chrétien, juif ou musulman. Il se découvre à la fois lui-même et mille autres, miroir de théâtre planté face à nos inconscients. Johanna Nizard incarne cet enfant du siècle, être indéfinissable, qui désamorce les tensions identitaires, dans un monde et un temps qui les exacerbent toutes.

DE Delphine Horvilleur

MISE EN SCÈNE Johanna Nizard, Arnaud Aldigé

AVEC Johanna Nizard

COLLABORATION ARTISTIQUE Frédéric Arp

CONSEIL DRAMATURGIQUE Stéphane Habib

REGARD EXTÉRIEUR Audrey Bonnet

CRÉATION MAQUILLAGE ET PERRUQUE Cécile Kretschmar

CRÉATION COSTUMES Marie-Frédérique Fillion

CRÉATION SONORE Xavier Jacquot

SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION LUMIÈRES François Menou

Je m’appelle Ajar. Abraham Ajar.

L’autrice est conteuse et rabbin, elle manipule l’humour juif avec un raffinement rageur. Delphine Horvilleur, après Réflexions sur la question antisémite et Vivre avec nos morts (éditions Grasset), compose pour le théâtre le monologue éclaté du fils imaginaire de l’écrivain Romain Gary et d’Émile Ajar, lui-même double fictif du premier.

Abraham Ajar, rejeton inventé de l’auteur de La Vie devant soi, alias Gary/Ajar, s’exprime depuis sa cave, son trou juif . Il se fait python ou souris blanche, maître ou esclave, femme ou homme, chrétien, juif ou musulman. Il se découvre à la fois lui-même et mille autres, miroir de théâtre planté face à nos inconscients. Johanna Nizard incarne cet enfant du siècle, être indéfinissable, qui désamorce les tensions identitaires, dans un monde et un temps qui les exacerbent toutes.

DE Delphine Horvilleur

MISE EN SCÈNE Johanna Nizard, Arnaud Aldigé

AVEC Johanna Nizard

COLLABORATION ARTISTIQUE Frédéric Arp

CONSEIL DRAMATURGIQUE Stéphane Habib

REGARD EXTÉRIEUR Audrey Bonnet

CRÉATION MAQUILLAGE ET PERRUQUE Cécile Kretschmar

CRÉATION COSTUMES Marie-Frédérique Fillion

CRÉATION SONORE Xavier Jacquot

SCÉNOGRAPHIE ET CRÉATION LUMIÈRES François Menou .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:30:00

fin : 2024-04-09

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Théâtre Il n’y a pas de Ajar Vernon a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération