Théâtre: Il faux que je te parles 2021-09-03 20:00:00 – 2021-09-03 21:15:00 Café théâtre des Ballons Rouges 6 Rue Charles Cartel

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Prenez deux amis de longue date et associés de surcroît :Erwan le rêveur et Djamel le flambeur.

Tout les oppose mais leur amitié semble inébranlable , quoique…

Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais cette révélation va entraîner une cascade de secrets entre les deux hommes .

Cette mise à nu fera t’elle d’eux les meilleurs ennemis du monde… “Il faux que je te parle” une pièce de Viviane Tardivel

Sur réservation

