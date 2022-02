Théâtre – ​Il faux que je te parle – Cie des ballons rouges Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre – ​Il faux que je te parle – Cie des ballons rouges Loctudy, 12 février 2022, Loctudy.

Prenez deux amis de longue date et associés de surcroit :Erwan le rêveur et Djamel le flambeur. Tout les oppose mais leur amitié semble inébranlable , quoique… Erwan doit avouer à Djamel un élément important, mais cette révélation va entrainer une cascade de secrets entre les deux hommes . Cette mise à nu fera t'elle d'eux les meilleurs ennemis du monde… "Il faux que je te parle" une pièce de Viviane Tardivel

