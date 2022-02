Théâtre : « Il Falso Magnifico » Académie Internationale des Arts du Spectacle, 31 mars 2022, Versailles.

Théâtre : « Il Falso Magnifico »

du jeudi 31 mars au samedi 2 avril à Académie Internationale des Arts du Spectacle

Théâtre : « Il Falso Magnifico » La 12ème compagnie Écrit et mis en scène par Carlo Boso Pantalone décide pour se sauver de la banqueroute, de marier son fils Fulgenzio à la richissime princesse du Montefeltro. Elle est escortée par le capitaine Mochimoros et son serviteur Arlequin. On s’apprête à célébrer le mariage quand surgit Il Magnifico, chargé d’inspecter l’administration de la province. Mais sous son masque se cache… Complots, trahisons et coups de théâtre pour ce spectacle de haut vol qui réjouira tous les publics. JEUDI 31 MARS À 17H, VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL À 20H Domaine des grands Chênes À partir de 8 ans Tarif : 5 euros (jusqu’à 8 ans) / 10 euros Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Une banqueroute, un mariage et… Il Magnifico. Complots, trahisons et coups de théâtre pour ce spectacle de haut vol.

Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines



